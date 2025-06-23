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Генштаб: С начала суток на фронте состоялось 127 боев

Татьяна ОлейникПонедельник, 23 июня 2025, 23:06
Генштаб: С начала суток на фронте состоялось 127 боев
Фото - 23-я отдельная механизированная бригада

С начала суток 23 июня на фронте состоялось 127 боевых столкновений, из них 49 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 23 июня

Дословно: "С начала суток произошло 127 боевых столкновений, противник нанес три ракетных и 19 авиационных ударов, применил 17 ракет и сбросил 37 КАБ. Кроме того, применил 1004 дронов-камикадзе, совершил 4252 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили шесть штурмовых действий оккупантов. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза пытался штурмовать позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Двуречная, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголевка.

Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районах Кондрашовки, Кругляковки и в в направлениях Песчаного, Петропавловки.

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Двадцать одну атаку захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки на Лиманском направлении, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении противник совершил одно наступательное действие в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили 10 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новомаркового, Часового Яра и в направлениях Николаевки, Ступочек, Приволья, Бондарного.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.

На Покровском направлении враг совершил 49 атак. Оккупанты проявляли активность вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Новосергиевка, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптеве и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 14 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Багатир, Новоселка, Запорожье, Перестройка, Комар, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенки.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении противник шесть раз продвигался в сторону позиций наших защитников, все атаки уже отбиты.

Генштаббоевые действиявойна
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