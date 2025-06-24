Нічний удар РФ по Сумщині: троє загиблих, серед них – дитина
У ніч проти 24 червня російська окупаційна армія атакували село Сумської області ударними безпілотниками, загинуло троє людей, серед яких 8-річний хлопчик.
Джерело: начальник ОВА Сумської області Олег Григоров
Пряма мова Григорова: "Цієї ночі ворог підступно атакував Верхньосироватську громаду ударними безпілотниками – саме тоді, коли люди спали
Попередньо, є постраждалі".
Деталі: За словами Григорова, масований удар росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа. Є руйнування.
Пряма мова Григорова: "Робимо все можливе, щоб надати допомогу людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки".
Оновлено: Пізніше Григоров зазначив, що близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА.
Пряма мова Григорова: "Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Також загинули чоловік і жінка.
Удар забрав життя людей з різних родин".
Деталі: Крім того, повідомив Григоров, ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина – у важкому стані. Усі госпіталізовані.
Пряма мова Григорова: "Зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога".