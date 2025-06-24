Нічний удар РФ по Сумщині: троє загиблих, серед них – дитина

У ніч проти 24 червня російська окупаційна армія атакували село Сумської області ударними безпілотниками, загинуло троє людей, серед яких 8-річний хлопчик.

Джерело: начальник ОВА Сумської області Олег Григоров

Пряма мова Григорова: "Цієї ночі ворог підступно атакував Верхньосироватську громаду ударними безпілотниками – саме тоді, коли люди спали

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Попередньо, є постраждалі".

Деталі: За словами Григорова, масований удар росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа. Є руйнування.

Пряма мова Григорова: "Робимо все можливе, щоб надати допомогу людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки".

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Оновлено: Пізніше Григоров зазначив, що близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА.

Пряма мова Григорова: "Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Також загинули чоловік і жінка.

Удар забрав життя людей з різних родин".

Деталі: Крім того, повідомив Григоров, ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина – у важкому стані. Усі госпіталізовані.

Пряма мова Григорова: "Зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога".