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Ночной удар РФ по Сумской области: трое погибших, среди них – ребенок

Ольга ГлущенкоВторник, 24 июня 2025, 01:04
Ночной удар РФ по Сумской области: трое погибших, среди них – ребенок
иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 24 июня российская оккупационная армия атаковала село Сумской области ударными беспилотниками, погибли три человека, среди которых 8-летний мальчик.

Источник: начальник ОВА Сумской области Олег Григоров

Прямая речь Григорова: "Этой ночью враг коварно атаковал Верхнесыроватскую общину ударными беспилотниками – именно тогда, когда люди спали

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Предварительно, есть пострадавшие".

Детали: По словам Григорова, массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар. Есть разрушения.

Прямая речь Григорова: "Делаем все возможное, чтобы оказать помощь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки".

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Обновлено: Позже Григоров отметил, что около полуночи россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской общине ударными БПЛА.

Прямая речь Григорова: "Имеем информацию о трех погибших. Среди них – 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома.

Также погибли мужчина и женщина.

Удар унес жизни людей из разных семей".

Детали: Кроме того, сообщил Григоров, еще трех человек вытащили из-под завалов. Один человек – в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.

Прямая речь Григорова: "Разрушены и повреждены дома. После попаданий вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям оказывается необходимая помощь".

российско-украинская войнабеспилотникиСумская областьжертвы
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