Ночной удар РФ по Сумской области: трое погибших, среди них – ребенок
В ночь на 24 июня российская оккупационная армия атаковала село Сумской области ударными беспилотниками, погибли три человека, среди которых 8-летний мальчик.
Источник: начальник ОВА Сумской области Олег Григоров
Прямая речь Григорова: "Этой ночью враг коварно атаковал Верхнесыроватскую общину ударными беспилотниками – именно тогда, когда люди спали
Предварительно, есть пострадавшие".
Детали: По словам Григорова, массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар. Есть разрушения.
Прямая речь Григорова: "Делаем все возможное, чтобы оказать помощь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки".
Обновлено: Позже Григоров отметил, что около полуночи россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской общине ударными БПЛА.
Прямая речь Григорова: "Имеем информацию о трех погибших. Среди них – 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома.
Также погибли мужчина и женщина.
Удар унес жизни людей из разных семей".
Детали: Кроме того, сообщил Григоров, еще трех человек вытащили из-под завалов. Один человек – в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.
Прямая речь Григорова: "Разрушены и повреждены дома. После попаданий вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям оказывается необходимая помощь".