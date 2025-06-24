Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій проти РФ до саміту ЄС

Угорщина та Словаччина відмовились схвалити новий, 18-й, пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської Ради, де санкційний тиск на РФ мають обговорити на рівні лідерів ЄС.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на дипломатів держав ЄС, обізнаних з результатом засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) 23 червня в Брюсселі, які говорили на умовах анонімності

Пряма мова одного з дипломатів: "Дві делегації заблокували затвердження нових санкцій проти Росії до засідання Європейської Ради 26 червня".

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Деталі: Він додав, що йдеться про Словаччину та Угорщину. Таким чином затвердження 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ заблоковане.

Інший співрозмовник видання розповів, що 23 червня Єврокомісія представила послам держав ЄС запропоновані нею останні зміни до 18-го пакету санкцій, які досі містять пропозиції щодо зниження цінової стелі на російську нафту.

"Деякі делегації, більш відверті, хочуть прибрати зниження верхньої межі ціни на російську нафту, враховуючи поточний стан міжнародного ринку нафти, в той час як інші хочуть її зберегти. Тим не менш, ми дуже близькі до угоди", – сказав дипломат.

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Він висловив сподівання, що сторонам вдасться вирішити кілька питань, які залишилися, і представити текст на засіданні Coreper для затвердження у п’ятницю, 27 червня.

Передісторія:

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, оскільки цю ініціативу не підтримує "Група семи".

Варто зауважити, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у тексті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.