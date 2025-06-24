Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций против РФ до саммита ЕС

Венгрия и Словакия отказались одобрить новый, 18-й, пакет санкций Европейского Союза против России, пока не состоится заседание Европейского Совета, где санкционное давление на РФ должны обсудить на уровне лидеров ЕС.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на дипломатов государств ЕС, знакомых с результатом заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) 23 июня в Брюсселе, которые говорили на условиях анонимности

Прямая речь одного из дипломатов: "Две делегации заблокировали утверждение новых санкций против России до заседания Европейского Совета 26 июня".

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Детали: Он добавил, что речь идет о Словакии и Венгрии. Таким образом утверждение 18-го пакета санкций ЕС против РФ заблокировано.

Другой собеседник издания рассказал, что 23 июня Еврокомиссия представила послам государств ЕС предложенные ею последние изменения в 18-й пакет санкций, которые до сих пор содержат предложения относительно снижения ценового потолка на российскую нефть.

"Некоторые делегации, более откровенные, хотят убрать снижение верхнего предела цены на российскую нефть, учитывая текущее состояние международного рынка нефти, в то время как другие хотят его сохранить. Тем не менее, мы очень близки к соглашению", – сказал дипломат.

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Он выразил надежду, что сторонам удастся решить несколько оставшихся вопросов и представить текст на заседании Coreper для утверждения в пятницу, 27 июня.

Предыстория:

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, поскольку эту инициативу не поддерживает "Группа семи".

Стоит заметить, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия решили не поддерживать план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России.

О том, чего можно ожидать от заседания Европейского совета 26-27 июня – читайтt в тексте корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.