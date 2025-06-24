Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций против РФ до саммита ЕС

Татьяна Высоцкая, Ирина БалачукВторник, 24 июня 2025, 09:10
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций против РФ до саммита ЕС
Иллюстрация Getty images

Венгрия и Словакия отказались одобрить новый, 18-й, пакет санкций Европейского Союза против России, пока не состоится заседание Европейского Совета, где санкционное давление на РФ должны обсудить на уровне лидеров ЕС.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на дипломатов государств ЕС, знакомых с результатом заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) 23 июня в Брюсселе, которые говорили на условиях анонимности

Прямая речь одного из дипломатов: "Две делегации заблокировали утверждение новых санкций против России до заседания Европейского Совета 26 июня".

Реклама:

Детали: Он добавил, что речь идет о Словакии и Венгрии. Таким образом утверждение 18-го пакета санкций ЕС против РФ заблокировано.

Другой собеседник издания рассказал, что 23 июня Еврокомиссия представила послам государств ЕС предложенные ею последние изменения в 18-й пакет санкций, которые до сих пор содержат предложения относительно снижения ценового потолка на российскую нефть.

"Некоторые делегации, более откровенные, хотят убрать снижение верхнего предела цены на российскую нефть, учитывая текущее состояние международного рынка нефти, в то время как другие хотят его сохранить. Тем не менее, мы очень близки к соглашению", – сказал дипломат.

РЕКЛАМА:

Он выразил надежду, что сторонам удастся решить несколько оставшихся вопросов и представить текст на заседании Coreper для утверждения в пятницу, 27 июня.

Предыстория:

О том, чего можно ожидать от заседания Европейского совета 26-27 июня – читайтt в тексте корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.

ВенгрияСловакияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
фотоПосле увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ
В Украине разработали патроны для уничтожения дронов
Все новости...
Венгрия
Сьиярто: Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций против РФ
Саммит ЕС готовит "мощный" документ по переговорам о вступлении Украины, Венгрия не подпишет
Лидер венгерской оппозиции заявил о провале "референдума" Орбана по Украине
Последние новости
05:44
Netflix будет транслировать космические программы NASA – старт уже этим летом
04:32
Великобритания запускает проект по созданию синтетического человеческого генома
04:01
Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование
03:15
Обновлено, фотоРоссия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома
02:51
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
01:49
теннисПервая сенсация Уимблдона: девятый сеяный россиянин вылетел в стартовом матче
01:31
відеоВо временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
00:39
США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов
23:59
Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик
23:58
Картины украинских художников, которые должны были уничтожить советские власти, покажут в Национальном художественном музее
Все новости...
Реклама:
Реклама: