Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: членство України в НАТО – це взаємна потреба, хоча зараз це неможливо

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 24 червня 2025, 11:34
Зеленський: членство України в НАТО – це взаємна потреба, хоча зараз це неможливо
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що вступ України в НАТО потрібний і самому НАТО, хоча й визнає, що наразі членство не є можливим. 

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Sky News, "Європейська правда"

Деталі: За словами президента, для членів НАТО сьогодні є вигідною пропозиція мати такого союзника, як Україна – з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів. "Це посилення НАТО", – сказав президент.

Реклама:

Зеленський наголосив, що в українців за спиною – 10 років досвіду ведення війни.

"Йдеться не лише про поле бою. Це і економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор", – додав він.

Тому, за його словами, членство України в НАТО – "це взаємна можливість і потреба, і НАТО потрібні українці".

РЕКЛАМА:

Водночас Зеленський визнав, що сьогодні Україна навряд чи може стати членом НАТО. "На сьогодні це не можливо", – сказав президент.

Зеленський також висловив переконання, що темпи країн НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними на тлі можливостей Росії вибудувати спроможності для атаки.

Крім того, Зеленський сподівається, що зможе зустрітись з президентом США Дональдом Трампом в Гаазі, де у вівторок та в середу проходить саміт НАТО.

Читайте також: Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал.

НАТОЗеленськийУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
НАТО
Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО
Зеленський в Гаазі проведе зустріч з генсеком НАТО і європейськими лідерами
Генсек НАТО висміяв стиль переговорів Росії з Україною
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: