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ДБР: Військовий намагався через прикордонника організувати канал втечі з країни для СЗЧшників

Валентина РоманенкоВівторок, 24 червня 2025, 13:39
ДБР: Військовий намагався через прикордонника організувати канал втечі з країни для СЗЧшників
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови військових, що самовільно залишили частини.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними Бюро, в квітні 2025 року фігурант вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби з пропозицією надати інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти йому у переправленні через річку Дністер на гумовому човні. За "допомогу" він запропонував 2,5 тисячі доларів.

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У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів – військових, які перебувають у статусі СЗЧ.

Однак прикордонник повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям.

18 червня військовослужбовця затримали під час передачі коштів.

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Йому повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Суд арештував фігуранта з правом внесення застави у сумі 302 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

ухилянтиПрикордонна службаДБР
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