ДБР: Військовий намагався через прикордонника організувати канал втечі з країни для СЗЧшників
Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови військових, що самовільно залишили частини.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: За даними Бюро, в квітні 2025 року фігурант вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби з пропозицією надати інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти йому у переправленні через річку Дністер на гумовому човні. За "допомогу" він запропонував 2,5 тисячі доларів.
У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів – військових, які перебувають у статусі СЗЧ.
Однак прикордонник повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям.
18 червня військовослужбовця затримали під час передачі коштів.
Йому повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
Суд арештував фігуранта з правом внесення застави у сумі 302 тисяч гривень.
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.