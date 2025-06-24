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ГБР: Военный пытался через пограничника организовать канал побега из страны для бойцов в СОЧ

Валентина РоманенкоВторник, 24 июня 2025, 13:39
ГБР: Военный пытался через пограничника организовать канал побега из страны для бойцов в СОЧ
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований при содействии Госпогранслужбы задержали военнослужащего, который пытался наладить схему незаконной переправки в Молдову военных, самовольно оставивших части.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По данным Бюро, в апреле 2025 года фигурант решил сбежать за границу и обратился к должностному лицу пограничной службы с предложением предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь ему в переправке через реку Днестр на резиновой лодке. За "помощь" он предложил 2,5 тысячи долларов.

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В случае удачного побега обещал привести еще клиентов – военных, находящихся в статусе СОЧ.

Пограничник же сообщил о противоправном предложении правоохранителям.

18 июня военнослужащего задержали во время передачи средств.

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Ему сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.

Суд арестовал фигуранта с правом внесения залога в сумме 302 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

уклонистыПограничная службаГБР
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