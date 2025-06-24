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Дощова погода з грозами збережеться на сході та півночі України

Ольга КацімонВівторок, 24 червня 2025, 13:46
Дощова погода з грозами збережеться на сході та півночі України
Фото ілюстративне з pixabay.com

У середу короткочасні дощі та грози можливі вночі на сході та південному сході країни, а вдень – місцями на півночі. На решті території - без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°; вдень 21-26°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27-32°.

У Києві 25 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

У четвер вночі короткочасний дощ, місцями гроза у північній частині та більшості центральних областей та вдень на Лівобережжі. На решті території без опадів.

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Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 21-26°, у південній частині та на Закарпатті 27-32°, у північних областях 19-24°.

У Києві у четвер вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 20-22°.

погода
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