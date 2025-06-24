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Дождливая погода с грозами сохранится на востоке и севере Украины

Ольга КацимонВторник, 24 июня 2025, 13:46
Дождливая погода с грозами сохранится на востоке и севере Украины
Фото иллюстративное с pixabay.com

В среду кратковременные дожди и грозы возможны ночью на востоке и юго-востоке страны, а днём – местами на севере. На остальной территории - без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днём в большинстве западных и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 12-17°, на юге страны до 20°; днём 21-26°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 27-32°.

В Киеве 25 июня ночью без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 7–12 м/с. Температура ночью 14-16°, днём 23–25°.

В четверг ночью кратковременный дождь, местами гроза в северной части и большинстве центральных областей, днём – на Левобережье. На остальной территории без осадков.

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Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днём в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°; днём 21-26°, в южной части и на Закарпатье 27-32°, в северных областях 19-24°.

В Киеве в четверг ночью кратковременный дождь, днём – без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7–12 м/с, днём местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью 15–17°, днём 20–22°.

погода
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