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Трамп закликав Ізраїль "не скидати бомби" на Іран і "повернути пілотів додому"

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 24 червня 2025, 14:55
Трамп закликав Ізраїль не скидати бомби на Іран і повернути пілотів додому
getty images

Американський президент Дональд Трамп закликав Ізраїль "не скидати бомби" на Іран, а також "повернути пілотів додому".

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, Reuters, "Європейська правда"

Деталі: За кілька годин після того, як Трамп оголосив про "повне і загальне" припинення вогню між Ізраїлем та Іраном ЗМІ писали про те, що обидві країни обмінювалися ударами.

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У соцмережі Трамп закликав Ізраїль "не скидати бомби" на Іран.

 

"Якщо зробите – це буде грубе порушення. Негайно повертайте своїх пілотів додому!", – заявив американський лідер.

У ще одному дописі він заявив, що "Ізраїль не атакуватиме Іран".

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"Усі літаки розвернуться й повернуться додому, дружньо "помахавши крилом" Ірану. Ніхто не постраждає, перемир’я діє! Дякую за увагу до цієї справи!", – написав він.

 

Як передає Reuters, після того, як Трамп покинув Білий дім та попрямував на саміт НАТО, він заявив журналістам, що "незадоволений" обома сторонами за порушення перемир’я, особливо Ізраїлем.

"Мені потрібно, щоб Ізраїль трохи вгамувався. Тільки-но ми уклали угоду, як вони вилетіли й скинули цілу гору бомб – таких, яких я в житті не бачив, найбільший удар із усіх. Іран та Ізраїль воюють так довго й так запекло, що вже самі, чорт забирай, не розуміють, чим займаються", – додав американський президент.

Нагадаємо, на початку доби 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".

Ізраїль підтвердив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення домовленості.

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран.

ТрампІзраїльІран
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