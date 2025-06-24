Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и "вернуть пилотов домой"

Американский президент Дональд Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы", а также "вернуть пилотов домой".

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, Reuters, "Европейская правда"

Детали: Через несколько часов после того, как Трамп объявил о "полном и всеобщем" прекращении огня между Израилем и Ираном СМИ писали о том, что обе страны обменивались ударами.

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В соцсети Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран.

"Если сделаете - это будет грубое нарушение. Немедленно возвращайте своих пилотов домой!", - заявил американский лидер.

В еще одном посте он заявил, что "Израиль не будет атаковать Иран".

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"Все самолеты развернутся и вернутся домой, дружески "помахав крылом" Ирану. Никто не пострадает, перемирие действует! Спасибо за внимание к этому вопросу!" – написал он.

Как передает Reuters, после того как Трамп покинул Белый дом и направился на саммит НАТО, он заявил журналистам, что "недоволен" обеими сторонами за нарушение перемирия, особенно Израилем.

"Мне нужно, чтобы Израиль немного угомонился. Только мы заключили соглашение, как они вылетели и сбросили целую гору бомб – таких, каких я в жизни не видел, самый большой удар из всех. Иран и Израиль воюют так долго и так ожесточенно, что уже сами, черт возьми, не понимают, чем занимаются", – добавил американский президент.

Напомним, в начале суток 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня на 12 часов, "после чего война будет считаться законченной".

Израиль подтвердил, что принял американское предложение о двустороннем приостановлении боевых действий с Ираном, но ответит силой на нарушение договоренности.

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