Трамп поставив під сумнів трактування основної статті НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що немає єдиного тлумачення статті 5 Договору про НАТО – ключового її положення, яке передбачає колективний захист у разі нападу на Альянс.

Джерело: заява Дональда Трампа під час спілкування із журналістами на борту Air Force One, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: На питання про те, чи готовий він підтвердити зобовʼязання США за статтею 5 Договору про НАТО, Трамп сказав, що це "залежить від вашого визначення" цієї статті.

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Пряма мова Трампа: "Є безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я готовий бути їхнім другом, знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів (держав НАТО – Ред.) і готовий допомагати їм".

Деталі: Пізніше на прохання уточнити заяви щодо захисту союзників по НАТО президент США відповів, що він прагне "зберегти життя людей" і відданий "життю і безпеці".

Пряма мова Трампа: "Я дам вам точне визначення (статті 5 НАТО – Ред.), коли приїду туди (на саміт НАТО – Ред.). Я просто не хочу робити це в літаку".

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Деталі: Стаття 5 є фундаментальною основою НАТО, утвореного для захисту Західної Європи від Радянського Союзу під час "Холодної війни", і з того часу є основою альянсу під проводом США.

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