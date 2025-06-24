Трамп поставил под сомнение трактовку основной статьи НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не существует единого толкования статьи 5 Договора о НАТО – её ключевого положения, которое предусматривает коллективную защиту в случае нападения на Альянс.

Источник: заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами на борту Air Force One, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Детали: На вопрос о том, готов ли он подтвердить обязательства США по статье 5 Договора о НАТО, Трамп ответил, что это "зависит от вашего определения" этой статьи.

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Прямая речь Трампа: "Существует множество толкований статьи 5. Вы же знаете это, правда? Но я готов быть их другом, знаете, я подружился со многими из этих лидеров (стран НАТО – ред.) и готов им помогать".

Детали: Позже, по просьбе уточнить заявления относительно защиты союзников по НАТО, президент США ответил, что он стремится "сохранять жизни людей" и привержен "жизни и безопасности".

Прямая речь Трампа: "Я дам вам точное определение (статьи 5 НАТО – ред.), когда приеду туда (на саммит НАТО – ред.). Я просто не хочу делать это в самолёте".

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Детали: Статья 5 является фундаментальной основой НАТО, созданного для защиты Западной Европы от Советского Союза во время Холодной войны, и с тех пор остаётся краеугольным камнем альянса под руководством США.

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