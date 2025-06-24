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Вучич заявив про часткове відновлення експорту боєприпасів із Сербії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 24 червня 2025, 19:23
Вучич заявив про часткове відновлення експорту боєприпасів із Сербії
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна планує частково зняти обмеження на експорт боєприпасів, які були введені напередодні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Вучича, рішення про експорт боєприпасів у найближчий період ухвалюватиме виключно Рада національної безпеки Сербії, куди входять президент, прем'єр-міністр, міністр оборони та міністр внутрішніх справ країни.

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Крім того, сказав сербський президент, буде створено "чорний, сірий і білий списки" країн щодо експорту боєприпасів із Сербії.

"Рада національної безпеки зараз видає наказ Міністерству торгівлі, що з Сербії більше не вивозитимуть боєприпаси, але це створює для нас серйозну проблему", – визнав Вучич.

За словами президента, після оголошення у понеділок про призупинення експорту боєприпасів із Сербії він зазнає "великого тиску ззовні та зсередини".

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"Мені сказали, що в липні на заводах оборонної промисловості відбудуться демонстрації, щоб показати мені, що експорт повинен бути здійснений, тому що вони повинні отримувати зарплату і жити за рахунок цього", – поскаржився він.

Вучич оголосив про призупинення експорту боєприпасів на тлі ізраїльсько-іранського конфлікту (Сербія раніше постачала Ізраїлю зброю) і критики з боку Москви щодо України.

Нагадаємо:

  • Менш як місяць тому у Службі зовнішньої розвідки Росії скаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.
  • У понеділок Москва повторила звинувачення, заявивши про "болючість цієї теми" для Росії та Сербії.
  • Зазначимо, раніше президент Сербії Александар Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.

Сербія
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