Вучич заявил о частичном возобновлении экспорта боеприпасов из Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна планирует частично снять ограничения на экспорт боеприпасов, которые были введены накануне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода"

Детали: По словам Вучича, решение об экспорте боеприпасов в ближайший период будет принимать исключительно Совет национальной безопасности Сербии, куда входят президент, премьер-министр, министр обороны и министр внутренних дел страны.

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Кроме того, сказал сербский президент, будут созданы "черный, серый и белый списки" стран по экспорту боеприпасов из Сербии.

"Совет национальной безопасности сейчас издает приказ Министерству торговли, что из Сербии больше не будут вывозить боеприпасы, но это создает для нас серьезную проблему", – признал Вучич.

По словам президента, после объявления в понедельник о приостановлении экспорта боеприпасов из Сербии он испытывает "большое давление извне и изнутри".

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"Мне сказали, что в июле на заводах оборонной промышленности состоятся демонстрации, чтобы показать мне, что экспорт должен быть осуществлен, потому что они должны получать зарплату и жить за счет этого", – пожаловался он.

Вучич объявил о приостановке экспорта боеприпасов на фоне израильско-иранского конфликта (Сербия ранее поставляла Израилю оружие) и критики со стороны Москвы в отношении Украины.

Напомним: