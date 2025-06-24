Лівий конгресмен-демократ вже вчетверте домагається імпічменту Трампа – цього разу через удари по Ірану

Представник лівого крила Демократичної партії США, член Палати представників Ел Грін звинуватив Дональда Трампа у зловживанні президентськими повноваженнями через удари по Ірану й уже вчетверте оголосив про намір ініціювати імпічмент.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Гріна під час виступу в Конгресі

Деталі: Грін звинуватив Трампа у зловживанні повноваженнями президента "шляхом ігнорування поділу влади, перетворення американської демократії на авторитарний уряд, який відібрав у Конгресу повноваження оголошувати війну".

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"Я роблю це, тому що вважаю, що президент Сполучених Штатів Америки зобов'язаний консультуватися з Конгресом, перш ніж втягувати країну у війну", – заявив конгресмен.

Він не уточнив, яку саме війну має на увазі, але минулими вихідними адміністрація Трампа розпорядилась завдати ударів по трьох ядерних обʼєктах Ірану.

Це вже четверта спроба Гріна оголосити імпічмент Трампу, яка через республіканську більшість у Палаті представників навряд чи буде проголосована.

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