Левый конгрессмен-демократ уже в четвертый раз добивается импичмента Трампа – на этот раз из-за ударов по Ирану

Представитель левого крыла Демократической партии США, член Палаты представителей Эл Грин обвинил Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями из-за ударов по Ирану и уже в четвертый раз объявил о намерении инициировать импичмент.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Грина во время выступления в Конгрессе

Детали: Грин обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента "путем игнорирования разделения власти, превращения американской демократии в авторитарное правительство, которое отобрало у Конгресса полномочия объявлять войну".

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"Я делаю это, потому что считаю, что президент Соединенных Штатов Америки обязан консультироваться с Конгрессом, прежде чем втягивать страну в войну", – заявил конгрессмен.

Он не уточнил, какую именно войну имеет в виду, но в минувшие выходные администрация Трампа распорядилась нанести удары по трем ядерным объектам Ирана.

Это уже четвертая попытка Грина объявить импичмент Трампу, которая из-за республиканского большинства в Палате представителей вряд ли будет проголосована.

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