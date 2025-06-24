Левый конгрессмен-демократ уже в четвертый раз добивается импичмента Трампа – на этот раз из-за ударов по Ирану
Представитель левого крыла Демократической партии США, член Палаты представителей Эл Грин обвинил Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями из-за ударов по Ирану и уже в четвертый раз объявил о намерении инициировать импичмент.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Грина во время выступления в Конгрессе
Детали: Грин обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента "путем игнорирования разделения власти, превращения американской демократии в авторитарное правительство, которое отобрало у Конгресса полномочия объявлять войну".
"Я делаю это, потому что считаю, что президент Соединенных Штатов Америки обязан консультироваться с Конгрессом, прежде чем втягивать страну в войну", – заявил конгрессмен.
Он не уточнил, какую именно войну имеет в виду, но в минувшие выходные администрация Трампа распорядилась нанести удары по трем ядерным объектам Ирана.
Это уже четвертая попытка Грина объявить импичмент Трампу, которая из-за республиканского большинства в Палате представителей вряд ли будет проголосована.
Напомним:
- Дональд Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент. Но оба раза это не привело к его отстранению от должности.