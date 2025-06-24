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У НАТО вважають нереальним оточення Сум: Росія зазнає там значних втрат

Сергій Сидоренко, Тетяна ОлійникВівторок, 24 червня 2025, 21:16
У НАТО вважають нереальним оточення Сум: Росія зазнає там значних втрат
Фото - ROMAN PILIPEY/AFP via Getty Images

Розвідувальні дані Північноатлантичного альянсу підтверджують постійне просування армії РФ, у тому числі у Сумській області, однак Росія зазнає дуже високих втрат.

Джерело: про це заявив журналістам на саміті НАТО високопосадовець Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, передає "Європейська правда"

Деталі: Представник Альянсу, ґрунтуючись на даних розвідок союзників, підтвердив підрахунки ЗСУ щодо російських бойових втрат. "Ми перетнули рівень втрат з російської сторони  у 1 млн осіб, а кількість загиблих у бою оцінюється у 250 тисяч", – заявив він.

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Останнім часом, за його словами, рівень російських втрат, є дуже високим, в середньому близько 1300 осіб на день, і це пов'язане з тактикою РФ, у основі якої лежать штурми зі значним відсотком загиблих, у тому числі у Сумській області.

"У Сумській області  Росія прагне створити буферну зону після Курської операції. Але хоча вона має тактичні просування, ці атаки для неї дуже виснажливі", – заявив високопосадовець Альянсу. Він також підкреслив, що "оточення [міста Суми] найближчим часом не видається імовірним і можливим".

ОНОВЛЕНО: Згодом, описуючи очікування від найближчих місяців, посадовець заявив, що Росія буде намагатися обійти Суми. "Ми чекаємо спроб розширити лінію фронту на півночі та північному сходу від Сум, адже Росія намагається встановити театр бойових дій для наступу на Суми. Утім, раніше ці спроби не були успішними. 

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"Хоча Росія продовжує постійно просуватися у Сумській області та [у інших областях] на сході України, за останні два місяці лінія фронту не зазнала значних змін", – заявив представник НАТО.

У Альянсу також мають підтвердження того, що паралельно з російським просуванням, "Україна одночасно просувається у Курській області у районі Тьоткіно, що також стримує наступ і свідчить, що обидві сторони мають тактичні здобутки".

Варто зауважити, що на початку червня ЄвроПравда також повідомляла, що у НАТО не бачать ознак підготовки великого наступу РФ на Суми або Дніпропетровщину.

Росія посилила атаки на Сумщину на тлі смертоносного удару по Сумах, що викликав обурення західних держав.

НАТОСуми
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