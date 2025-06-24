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В НАТО считают нереальным окружение Сум: Россия несет там значительные потери

Сергей Сидоренко, Татьяна ОлейникВторник, 24 июня 2025, 21:16
В НАТО считают нереальным окружение Сум: Россия несет там значительные потери
Фото - ROMAN PILIPEY/AFP via Getty Images

Разведывательные данные Североатлантического альянса подтверждают постоянное продвижение армии РФ, в том числе в Сумской области, однако Россия несет очень высокие потери.

Источник: об этом заявил журналистам на саммите НАТО высокопоставленный представитель Альянса, который общался на условиях анонимности, передает "Европейская правда"

Детали: Представитель Альянса, основываясь на данных разведки союзников, подтвердил подсчеты ВСУ относительно российских боевых потерь. "Мы пересекли уровень потерь с российской стороны в 1 млн человек, а количество погибших в бою оценивается в 250 тысяч", – заявил он.

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В последнее время, по его словам, уровень российских потерь очень высок, в среднем около 1300 человек в день, и это связано с тактикой РФ, в основе которой лежат штурмы со значительным процентом погибших, в том числе в Сумской области.

"В Сумской области Россия стремится создать буферную зону после Курской операции. Но хотя она имеет тактические продвижения, эти атаки для нее очень изнурительны", – заявил высокопоставленный представитель Альянса. Он также подчеркнул, что "окружение [города Сумы] в ближайшее время не представляется вероятным и возможным".

ОБНОВЛЕНО: позже, описывая ожидания от ближайших месяцев, чиновник заявил, что Россия будет пытаться обойти Сумы. "Мы ожидаем попыток расширить линию фронта на севере и северо-востоке от Сум, ведь Россия пытается установить театр боевых действий для наступления на Сумы.

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Впрочем, ранее эти попытки не были успешными."Хотя Россия продолжает постоянно продвигаться в Сумской области и [в других областях] на востоке Украины, за последние два месяца линия фронта не претерпела значительных изменений", – заявил представитель НАТО.

У Альянса также есть подтверждение того, что параллельно с российским продвижением, "Украина одновременно продвигается в Курской области в районе Теткино, что также сдерживает наступление и свидетельствует о том, что обе стороны имеют тактические успехи".

Стоит отметить, что в начале июня ЕвроПравда также сообщала, что в НАТО не видят признаков подготовки крупного наступления РФ на Сумы или Днепропетровскую область.

Россия усилила атаки на Сумскую область на фоне смертоносного удара по Сумам, который вызвал возмущение западных государств.

НАТОСумы
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