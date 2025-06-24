В НАТО считают нереальным окружение Сум: Россия несет там значительные потери

Разведывательные данные Североатлантического альянса подтверждают постоянное продвижение армии РФ, в том числе в Сумской области, однако Россия несет очень высокие потери.

Источник: об этом заявил журналистам на саммите НАТО высокопоставленный представитель Альянса, который общался на условиях анонимности, передает "Европейская правда"

Детали: Представитель Альянса, основываясь на данных разведки союзников, подтвердил подсчеты ВСУ относительно российских боевых потерь. "Мы пересекли уровень потерь с российской стороны в 1 млн человек, а количество погибших в бою оценивается в 250 тысяч", – заявил он.

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В последнее время, по его словам, уровень российских потерь очень высок, в среднем около 1300 человек в день, и это связано с тактикой РФ, в основе которой лежат штурмы со значительным процентом погибших, в том числе в Сумской области.

"В Сумской области Россия стремится создать буферную зону после Курской операции. Но хотя она имеет тактические продвижения, эти атаки для нее очень изнурительны", – заявил высокопоставленный представитель Альянса. Он также подчеркнул, что "окружение [города Сумы] в ближайшее время не представляется вероятным и возможным".

ОБНОВЛЕНО: позже, описывая ожидания от ближайших месяцев, чиновник заявил, что Россия будет пытаться обойти Сумы. "Мы ожидаем попыток расширить линию фронта на севере и северо-востоке от Сум, ведь Россия пытается установить театр боевых действий для наступления на Сумы.

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Впрочем, ранее эти попытки не были успешными."Хотя Россия продолжает постоянно продвигаться в Сумской области и [в других областях] на востоке Украины, за последние два месяца линия фронта не претерпела значительных изменений", – заявил представитель НАТО.

У Альянса также есть подтверждение того, что параллельно с российским продвижением, "Украина одновременно продвигается в Курской области в районе Теткино, что также сдерживает наступление и свидетельствует о том, что обе стороны имеют тактические успехи".

Стоит отметить, что в начале июня ЕвроПравда также сообщала, что в НАТО не видят признаков подготовки крупного наступления РФ на Сумы или Днепропетровскую область.

Россия усилила атаки на Сумскую область на фоне смертоносного удара по Сумам, который вызвал возмущение западных государств.