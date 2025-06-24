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Рютте заявив, що не проти публікації Трампом свого компліментарного листа

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 24 червня 2025, 21:51
Рютте заявив, що не проти публікації Трампом свого компліментарного листа
Марк Рютте. Фото - getty images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не проти публікації Дональдом Трампом свого листа, в якому він розхвалив президента США за операцію проти Ірану.

Джерело: його слова журналістам у Гаазі цитує агентство АР, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На прохання прокоментувати публікацію свого повідомлення президенту США Рютте заявив, що його не турбує ця ситуація.

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"Я абсолютно не бачу в цьому жодних проблем, тому що в ньому (повідомленні. – Ред.) немає нічого, що мало б залишатися таємницею", – сказав генсек Альянсу.

Раніше у вівторок Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social особисте повідомлення від Рютте, в якому той дякує за "рішучі дії щодо Ірану" та майбутнє рішення саміту НАТО щодо зростання оборонних витрат.

"Ви досягнете того, чого не зміг досягти жоден американський президент за останні десятиліття", – написав генсек НАТО.

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У дипломатичній практиці не заведено публікувати на загал особисте листування між лідерами й високопосадовцями. Але після посту Трампа в Альянсі підтвердили журналістам, що Рютте справді таке писав.

Раніше, нагадаємо, генеральний секретар НАТО публічно підтримав американські удари по Ірану, заявивши, що не вважає їх порушенням міжнародного права.

ТрампСША
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