Рютте заявил, что не против публикации Трампом своего комплиментарного письма

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не против публикации Дональдом Трампом своего письма, в котором он расхвалил президента США за операцию против Ирана.

Источник: его слова журналистам в Гааге цитирует агентство АР, сообщает "Европейская правда"

Детали: На просьбу прокомментировать публикацию своего сообщения президенту США Рютте заявил, что его не беспокоит эта ситуация.

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"Я абсолютно не вижу в этом никаких проблем, потому что в нем (сообщении. – Ред.) нет ничего, что должно оставаться тайной", – сказал генсек Альянса.

Ранее во вторник Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social личное сообщение от Рютте, в котором тот благодарит за "решительные действия в отношении Ирана" и будущее решение саммита НАТО о росте оборонных расходов.

"Вы достигнете того, чего не смог достичь ни один американский президент за последние десятилетия", – написал генсек НАТО.

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В дипломатической практике не принято публиковать для общего пользования личную переписку между лидерами и высокопоставленными чиновниками. Но после поста Трампа в Альянсе подтвердили журналистам, что Рютте действительно так писал.

Ранее, напомним, генеральный секретарь НАТО публично поддержал американские удары по Ирану, заявив, что не считает их нарушением международного права.