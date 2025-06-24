Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рютте заявил, что не против публикации Трампом своего комплиментарного письма

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 24 июня 2025, 21:51
Рютте заявил, что не против публикации Трампом своего комплиментарного письма
Марк Рютте. Фото - getty images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не против публикации Дональдом Трампом своего письма, в котором он расхвалил президента США за операцию против Ирана.

Источник: его слова журналистам в Гааге цитирует агентство АР, сообщает "Европейская правда"

Детали: На просьбу прокомментировать публикацию своего сообщения президенту США Рютте заявил, что его не беспокоит эта ситуация.

Реклама:

"Я абсолютно не вижу в этом никаких проблем, потому что в нем (сообщении. – Ред.) нет ничего, что должно оставаться тайной", – сказал генсек Альянса.

Ранее во вторник Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social личное сообщение от Рютте, в котором тот благодарит за "решительные действия в отношении Ирана" и будущее решение саммита НАТО о росте оборонных расходов.

"Вы достигнете того, чего не смог достичь ни один американский президент за последние десятилетия", – написал генсек НАТО.

РЕКЛАМА:

В дипломатической практике не принято публиковать для общего пользования личную переписку между лидерами и высокопоставленными чиновниками. Но после поста Трампа в Альянсе подтвердили журналистам, что Рютте действительно так писал.

Ранее, напомним, генеральный секретарь НАТО публично поддержал американские удары по Ирану, заявив, что не считает их нарушением международного права.

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
фотоПосле увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ
В Украине разработали патроны для уничтожения дронов
Кличко отстранил первого зама, чего требовали депутаты из-за празднования им в День траура
ЕС на полгода продлил секторальные санкции против России
фото, видеоВ Украину из Румынии экстрадировали организатора преступной группы поджигателей
Все новости...
Трамп
Левый конгрессмен-демократ уже в четвертый раз добивается импичмента Трампа – на этот раз из-за ударов по Ирану
Трамп поставил под сомнение трактовку основной статьи НАТО
Ермак из Гааги поговорил с Рубио о встрече Зеленского и Трампа
Последние новости
17:23
Кремень: Из законопроекта о профобразовании изъяли противоречивые нормы использования украинского
16:54
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
16:42
Когда ожидать магнитные бури в июле? Прогноз космической погоды на месяц
16:28
В Украине голубика вдвое дороже, чем в прошлом году: что будет с ценами дальше
16:25
Паковали кокаин в колонки и доставляли на такси: в Киеве задержали подпольных наркоторговцев
16:25
видеоДуэль Норриса и Пиастри, Антонелли выбил страйк Ферстаппеном: итоги этапа Формулы-1 в Австрии
16:15
В партии Орбана возмутились "атаками" в статьях "Европейской правды"
16:15
В Баку задержали двух агентов ФСБ РФ, которые работали в Sputnik Азербайджан
16:10
Шмыгалю передали представление о назначении главы БЭБ на фоне возможных изменений в правительстве
16:05
США интегрируют гиперзвуковую ракету в систему HIMARS
Все новости...
Реклама:
Реклама: