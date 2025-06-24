Трамп прибув на саміт НАТО у Гаазі
Президент США Дональд Трамп прибув до резиденції короля Нідерландів у Гаазі, де має відбутися офіційна вечеря з нагоди відкриття саміту НАТО.
Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Гааги
Деталі: Кортеж американського президента прибув до палацу Huis ten Bosch після 20.30 за місцевим часом
Після цього Трамп без супроводу покрокував червоною доріжкою до палацу, де його зустрів король Віллем-Александр, королева Максима та кронпринцеса Катаріна-Амалія.
Вже повідомлялося, що з'явиться на вечері в палаці, де будуть присутні всі глави урядів, включаючи президента України Володимира Зеленського.
Також ЗМІ повідомляли, що Трамп заночує у палаці Huis ten Bosch.
Як раніше повідомляла "Європейська правда", програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі.
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