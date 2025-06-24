Трамп прибув на саміт НАТО у Гаазі

Трамп прибув на вечерю, влаштовану королем і королевою Нідерландів під час саміту НАТО. Фото - Omar Havana/Getty Images

Президент США Дональд Трамп прибув до резиденції короля Нідерландів у Гаазі, де має відбутися офіційна вечеря з нагоди відкриття саміту НАТО.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Гааги

Деталі: Кортеж американського президента прибув до палацу Huis ten Bosch після 20.30 за місцевим часом

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Після цього Трамп без супроводу покрокував червоною доріжкою до палацу, де його зустрів король Віллем-Александр, королева Максима та кронпринцеса Катаріна-Амалія.

фото - єп

Вже повідомлялося, що з'явиться на вечері в палаці, де будуть присутні всі глави урядів, включаючи президента України Володимира Зеленського.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп заночує у палаці Huis ten Bosch.

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Як раніше повідомляла "Європейська правда", програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі.

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