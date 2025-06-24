Трамп прибыл на саммит НАТО в Гааге

Трамп прибыл на ужин, устроенный королём и королевой Нидерландов во время саммита НАТО. Фото - Omar Havana/Getty Images

Президент США Дональд Трамп прибыл в резиденцию короля Нидерландов в Гааге, где должен состояться официальный ужин по случаю открытия саммита НАТО.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Гаагы

Детали: Кортеж американского президента прибыл во дворец Huis ten Bosch после 20.30 по местному времени

Реклама:

После этого Трамп без сопровождения прошел по красной дорожке к дворцу, где его встретили король Виллем-Александр, королева Максима и кронпринцесса Катарина-Амалия.

фото еп

Уже сообщалось, что он появится на ужине во дворце, где будут присутствовать все главы правительств, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Также СМИ сообщали, что Трамп переночует во дворце Huis ten Bosch.

РЕКЛАМА:

Как ранее сообщала "Европейская правда", программа нынешнего саммита НАТО была намеренно сокращена, чтобы подстроиться под президента США Дональда Трампа.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге.

Читайте также: Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, который соединит успех и провал.