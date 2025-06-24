Генштаб: 122 бої відбулось на фронті за добу

На фронті від початку доби відбулось 122 бої, з них 49 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 боєзіткнення.

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Російські загарбники завдали трьох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосували дев’ять ракет і скинули 87 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 097 дронів-камікадзе та здійснили 4 587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили одну атаку противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське.

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На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.

Сім атак ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля було зосереджено неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара.

На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони.