Генштаб: 122 бої відбулось на фронті за добу
На фронті від початку доби відбулось 122 бої, з них 49 – на Покровському напрямку.
Джерело: зведення Генштабу
Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 боєзіткнення.
Російські загарбники завдали трьох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосували дев’ять ракет і скинули 87 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 097 дронів-камікадзе та здійснили 4 587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".
Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили одну атаку противника.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське.
На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки.
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.
Сім атак ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля було зосереджено неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки.
Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара.
На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку поблизу населеного пункту Малинівка.
На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.
На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони.