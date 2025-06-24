Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: 122 бої відбулось на фронті за добу

Тетяна ОлійникВівторок, 24 червня 2025, 23:17
Генштаб: 122 бої відбулось на фронті за добу
фото - 43 оабр

На фронті від початку доби відбулось 122 бої, з них 49 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 боєзіткнення.

Реклама:

Російські загарбники завдали трьох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосували дев’ять ракет і скинули 87 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 097 дронів-камікадзе та здійснили 4 587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили одну атаку противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське.

РЕКЛАМА:

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.

Сім атак ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля було зосереджено неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара.

На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
Росія вдарила по Дніпру: 17 людей загинули, 279 постраждалих
Зеленський: Росія застосувала 28 743 "Шахеди" з початку війни
У Білому домі підтвердили намір Трампа зустрітись із Зеленським в Гаазі
У НАТО прогнозують "важке літо" для України через хибні дані про війну у Путіна
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: