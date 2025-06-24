Генштаб: 122 боя произошло на фронте за сутки

На фронте с начала суток произошло 122 боя, из них 49 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "В общем, с начала этих суток произошло 122 боестолкновения.

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Российские захватчики нанесли три ракетных и 54 авиационных удара, применили девять ракет и сбросили 87 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 097 дронов-камикадзе и осуществили 4 587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили одну атаку противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское.

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На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших защитников вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в районе Григорьевки.

Семь атак врага было отражено на Краматорском направлении - в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия были сосредоточены неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки.

С начала суток на Покровском направлении россияне 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Полтавки и Владимировки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Веселое, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара.

На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза безуспешно пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны.