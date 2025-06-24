Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

CNN: Розвідка США не вважає, що удари по Ірану знищили його ядерну програму

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 24 червня 2025, 23:00
CNN: Розвідка США не вважає, що удари по Ірану знищили його ядерну програму
Фото - getty images

Військові удари США по трьох іранських ядерних об'єктах минулих вихідних не знищили основних компонентів його ядерної програми, а, ймовірно відкинули її розвиток на кілька місяців.

Джерело: про це, як дізнався телеканал CNN, свідчить первинна оцінка американської розвідки, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними оцінки, яку підготувало розвідувальне управління Пентагону, удари США не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран на іранських ядерних обʼєктах.

Реклама:

Здебільшого, за даними джерел CNN, удари серйозно пошкодили лише надземні споруди, зокрема енергетичну інфраструктуру об'єктів та будівлі, що використовувалися для перетворення урану на матеріал для виготовлення бомб.

Двоє співрозмовників CNN, обізнаних з оцінкою розвідки США, заявили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені. Один з них сказав, що іранські центрифуги в основному "не пошкоджені".

"США відкинули (іранську ядерну програму. – Ред.) назад, можливо, на кілька місяців, не більше", – додав один зі співрозмовників телеканалу.

РЕКЛАМА:

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що розвідувальна служба Пентагону справді провела первинну оцінку наслідків ударів по Ірану, але заявила, що вона "абсолютно неправильна".

"Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які виконали бездоганну місію з знищення ядерної програми Ірану", – заявила Левітт CNN.

Оцінка Розвідувального управління Міністерства оборони США, про яку дізнався CNN, суперечить заявам адміністрації Дональда Трампа про те, що удари "повністю і остаточно знищили" іранські об'єкти збагачення урану.

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран.

СШАІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
США
У Білому домі підтвердили намір Трампа зустрітись із Зеленським в Гаазі
Рютте заявив, що не проти публікації Трампом свого компліментарного листа
Майбутній командувач НАТО в Європі: Україна може виграти війну
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: