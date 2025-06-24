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CNN: Разведка США не считает, что удары по Ирану уничтожили его ядерную программу

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 24 июня 2025, 23:00
CNN: Разведка США не считает, что удары по Ирану уничтожили его ядерную программу
Фото - getty images

Военные удары США по трем иранским ядерным объектам в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты его ядерной программы, а, вероятно, отбросили ее развитие на несколько месяцев.

Источник: об этом, как узнал телеканал CNN, свидетельствует первичная оценка американской разведки, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным оценки, подготовленной разведывательным управлением Пентагона, удары США не смогли полностью уничтожить центрифуги и высокообогащенный уран на иранских ядерных объектах.

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В основном, по данным источников CNN, удары серьезно повредили только надземные сооружения, в частности энергетическую инфраструктуру объектов и здания, которые использовались для преобразования урана в материал для изготовления бомб.

Двое собеседников CNN, знакомых с оценкой разведки США, заявили, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены. Один из них сказал, что иранские центрифуги в основном "не повреждены".

"США отбросили (иранскую ядерную программу. – Ред.) назад, возможно, на несколько месяцев, не больше", – добавил один из собеседников телеканала.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что разведывательная служба Пентагона действительно провела первичную оценку последствий ударов по Ирану, но заявила, что она "абсолютно неверна".

"Утечка этой якобы оценки является явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных пилотов-истребителей, которые выполнили безупречную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана", – заявила Левитт CNN.

Оценка Разведывательного управления Министерства обороны США, о которой узнал CNN, противоречит заявлениям администрации Дональда Трампа о том, что удары "полностью и окончательно уничтожили" иранские объекты по обогащению урана.

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СШАИран
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