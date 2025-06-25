Внаслідок атаки окупантів на Запоріжжя постраждали двоє людей
Після першої години ночі 25 червня в Запоріжжі пролунали вибухи, внаслідок ворожої атаки є пошкодження і двоє постраждалих.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне", начальник ЗОВА Іван Федоров
Деталі: Спочатку про звуки вибухів повідомило "Суспільне".
Згодом Федоров зазначив про "вибухи у Запорізькій області".
Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.
Після 2 години ночі Федоров повідомив про повторні вибухи в Запоріжжі.
Деталі: Близько 4 години ранку Федоров повідомив, що росіяни завдали по Запоріжжю 4 удари, внаслідок чого поранені двоє людей.
Пряма мова Федорова: "Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки".
Деталі: За даними Федорова, дістали поранень двоє чоловіків – 31 та 35 років.
Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Вранці Федоров опублікував відео, як виглядають будинки в Запоріжжі після нічної атаки окупантів.