Внаслідок атаки окупантів на Запоріжжя постраждали двоє людей

Після першої години ночі 25 червня в Запоріжжі пролунали вибухи, внаслідок ворожої атаки є пошкодження і двоє постраждалих.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне", начальник ЗОВА Іван Федоров

Деталі: Спочатку про звуки вибухів повідомило "Суспільне".

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Згодом Федоров зазначив про "вибухи у Запорізькій області".

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.

Після 2 години ночі Федоров повідомив про повторні вибухи в Запоріжжі.

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Деталі: Близько 4 години ранку Федоров повідомив, що росіяни завдали по Запоріжжю 4 удари, внаслідок чого поранені двоє людей.

Пряма мова Федорова: "Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки".

Деталі: За даними Федорова, дістали поранень двоє чоловіків – 31 та 35 років.

Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Вранці Федоров опублікував відео, як виглядають будинки в Запоріжжі після нічної атаки окупантів.