В результате атаки оккупантов на Запорожье пострадали два человека

После первого часа ночи 25 июня в Запорожье прогремели взрывы, в результате вражеской атаки есть повреждения и двое пострадавших.

Источник: общественное вещание "Суспільне", начальник ЗОВА Иван Федоров

Детали: Сначала о звуках взрывов сообщило "Суспільне".

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Впоследствии Федоров отметил "взрывы в Запорожской области".

Обновлено: Позже Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки в одном из районов города выбиты окна в домах, повреждены автомобили.

После 2 часов ночи Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье.

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Детали: Около 4 часов утра Федоров сообщил, что россияне нанесли по Запорожью 4 удара, в результате чего ранены два человека.

Прямая речь Федорова: "Враг атаковал город после полуночи. Попал по частному сектору. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили".

Детали: По данным Федорова, ранения получили двое мужчин – 31 и 35 лет.

Один из пострадавших госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Утром Федоров опубликовал видео, как выглядят дома в Запорожье после ночной атаки оккупантов.