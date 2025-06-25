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Британия впервые передаст Украине оружие, оплаченное из замороженных росактивов

Кристина Бондарева, Ирина БалачукСреда, 25 июня 2025, 08:43
Британия впервые передаст Украине оружие, оплаченное из замороженных росактивов
Глава правительства Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский. Фото из Facebook Стармера

Глава правительства Британии Кир Стармер сообщил о новом пакете военной помощи Украине, который профинансировали за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: В пакете будет 350 современных ракет для ПВО, изготовленных в Великобритании и адаптированных в рекордно короткое время – 3 месяца – для наземного запуска.

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Издание акцентирует, что Объединенное королевство впервые использовало средства, связанные с Россией, чтобы оплатить вооружение для Киева.

Ракеты будут применять с помощью систем Raven, поставленных Британией. Пять из них уже на пути в Украину. После этого общее количество переданных Киеву систем составит 13.

Выступая перед ежегодным саммитом НАТО в Гааге, Стармер сказал, что "Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина".

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"Мы имеем право использовать конфискованные российские активы для укрепления воздушной обороны Украины. Безопасность Украины является жизненно важной для нас", – заявил глава британского правительства.

По словам министра обороны Джон Гили, то, что ракеты спасут жизни, – является доказательством того, что военная и промышленная база Великобритании может адаптироваться к потребностям современной войны.

Справка: Новый пакет является частью крупнейшей ежегодной помощи Украине со стороны Великобритании в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Он является продолжением договоренности на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, заключенной в марте, о поставках более 5000 ракет противовоздушной обороны и отдельной инвестиции в размере 350 млн фунтов стерлингов для десятикратного увеличения поставок дронов.

Предыстория:

Великобританияпомощь Украинеоружие
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