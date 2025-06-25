В ОП розповіли, на яких засадах діятиме спецтрибунал щодо агресії РФ

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра озвучила ключові положення Статуту Спеціального трибуналу, який розглядатиме злочини РФ проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Мудрої у Facebook

Деталі: Мудра наголосила, що підготовлений Статут "дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну".

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Вона зауважила, що, попри різні позиції і вкрай складні переговори – у Статуті немає жодної згадки про персональні імунітети.

"Навіть чинні очільники держави-агресора – так звана "Трійка" – не уникнуть відповідальності: зможуть отримати обвинувальні акти, які прокурор Трибуналу зможе публічно представити і передати їх судді попереднього провадження", – повідомила Мудра.

Винесення вироку і заочне засудження буде можливим після того, як "Трійка", до якої входить зокрема російський лідер Володимир Путін та глава МЗС Сергєй Лавров, позбудеться посад.

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Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Це незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права.

Основу Статуту становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.

"Спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд – він його доповнює. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС – процес у Трибуналі призупиняється", – пояснила Мудра.

Окреме досягнення України – включення механізму in absentia, додала Мудра. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної "Трійки", допоки вони на посаді). Зокрема – проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР.

Нагадаємо:

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і президент України Володимир Зеленський у середу, 25 червня, підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Це станеться в межах першого візиту президента України Володимира Зеленського до Ради Європи.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".