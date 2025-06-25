Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП розповіли, на яких засадах діятиме спецтрибунал щодо агресії РФ

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 25 червня 2025, 09:52
В ОП розповіли, на яких засадах діятиме спецтрибунал щодо агресії РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра озвучила ключові положення Статуту Спеціального трибуналу, який розглядатиме злочини РФ проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Мудрої у Facebook

Деталі: Мудра наголосила, що підготовлений Статут "дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну".

Реклама:

Вона зауважила, що, попри різні позиції і вкрай складні переговори – у Статуті немає жодної згадки про персональні імунітети.

"Навіть чинні очільники держави-агресора – так звана "Трійка" – не уникнуть відповідальності: зможуть отримати обвинувальні акти, які прокурор Трибуналу зможе публічно представити і передати їх судді попереднього провадження", – повідомила Мудра. 

Винесення вироку і заочне засудження буде можливим після того, як "Трійка", до якої входить зокрема російський лідер Володимир Путін та глава МЗС Сергєй Лавров, позбудеться посад.

РЕКЛАМА:

Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Це незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права.

Основу Статуту становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. 

"Спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд – він його доповнює. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС – процес у Трибуналі призупиняється", – пояснила Мудра.

Окреме досягнення України – включення механізму in absentia, додала Мудра. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної "Трійки", допоки вони на посаді). Зокрема – проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР.

Нагадаємо:

  • Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і президент України Володимир Зеленський у середу, 25 червня, підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.
  • Це станеться в межах першого візиту президента України Володимира Зеленського до Ради Європи.
  • Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".

російсько-українська війнасудПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
російсько-українська війна
Генштаб: На фронті відбулося понад 150 бойових зіткнень, третина – на Покровському напрямку
Макрон засудив масовану атаку Росії на Дніпро, внаслідок якої загинули 17 людей
Садизм – органічна форма існування росіян – інтерв'ю з Вахтангом Кебуладзе
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: