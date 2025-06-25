В ОП розповіли, на яких засадах діятиме спецтрибунал щодо агресії РФ
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра озвучила ключові положення Статуту Спеціального трибуналу, який розглядатиме злочини РФ проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Мудрої у Facebook
Деталі: Мудра наголосила, що підготовлений Статут "дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну".
Вона зауважила, що, попри різні позиції і вкрай складні переговори – у Статуті немає жодної згадки про персональні імунітети.
"Навіть чинні очільники держави-агресора – так звана "Трійка" – не уникнуть відповідальності: зможуть отримати обвинувальні акти, які прокурор Трибуналу зможе публічно представити і передати їх судді попереднього провадження", – повідомила Мудра.
Винесення вироку і заочне засудження буде можливим після того, як "Трійка", до якої входить зокрема російський лідер Володимир Путін та глава МЗС Сергєй Лавров, позбудеться посад.
Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Це незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права.
Основу Статуту становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.
"Спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд – він його доповнює. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС – процес у Трибуналі призупиняється", – пояснила Мудра.
Окреме досягнення України – включення механізму in absentia, додала Мудра. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної "Трійки", допоки вони на посаді). Зокрема – проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР.
Нагадаємо:
- Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і президент України Володимир Зеленський у середу, 25 червня, підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.
- Це станеться в межах першого візиту президента України Володимира Зеленського до Ради Європи.
- Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.
Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".