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В ОП рассказали, на каких принципах будет действовать спецтрибунал по агрессии РФ

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 25 июня 2025, 09:52
В ОП рассказали, на каких принципах будет действовать спецтрибунал по агрессии РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая озвучила ключевые положения Устава Специального трибунала, который будет рассматривать преступления РФ против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Мудрой в Facebook

Детали: Мудрая подчеркнула, что подготовленный Устав "дает реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну".

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Она отметила, что, несмотря на разные позиции и крайне сложные переговоры, в Уставе нет ни одного упоминания о персональных иммунитетах.

"Даже действующие главы государства-агрессора – так называемая „Тройка" – не уйдут от ответственности: смогут получить обвинительные акты, которые прокурор Трибунала сможет публично представить и передать их судье предварительного производства", – сообщила Мудрая.

Вынесение приговора и заочное осуждение будет возможным после того, как "Тройка", в которую входит, в частности, российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, лишится должностей.

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Трибунал будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Это независимая институция международного права, которая будет говорить от имени мира на языке международного права

Основу Устава составляет статья 8 bis Римского статута МУС, дополненная критериями агрессивной войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН.

"Спецтрибунал не подрывает Международный уголовный суд – он его дополняет. Производство может идти параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МУС – процесс в Трибунале приостанавливается", – пояснила Мудра.

Отдельное достижение Украины – включение механизма in absentia, добавила Мудрая. Это позволяет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых (кроме действующей "Тройки", пока они находятся в должности). В частности – против политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

Напомним:

  • Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 июня, подпишут соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.
  • Это произойдет в рамках первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Совет Европы.
  • Напомним, Комитет министров Совета Европы запустил юридическую процедуру по созданию Специального трибунала 14 мая. Перед этим процесс получил политическое одобрение на специальном саммите во Львове 9 мая.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".

российско-украинская войнасудПутин
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