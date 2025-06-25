У Харкові дівчина підірвала військових, замаскувавши вибухівку в скутері. Один із них загинув

У Харкові затримали 19-річну мешканку, яку підозрюють у здійсненні теракту: за завданням російських спецслужб вона передала українським військовим начинений вибухівкою скутер під виглядом "волонтерської допомоги". Унаслідок вибуху один боєць загинув, інший – зазнав поранення.

Джерело: СБУ, Національна поліція України, Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, росіяни завербували дівчину через Telegram-канал з пошуку роботи. Вона отримала інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою в домашніх умовах.

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Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП у його багажнику.

фото: СБУ

Російські спецслужби дистанційно активували вибуховий пристрій, відстеживши прибуття військових за допомогою прихованої камери, встановленої на місці теракту.

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Дослівно прокуратура: "Вранці 20 червня вона прийшла до парку, де дістала з багажного відділення скутера ключі від нього, та пішла з місця. Повернулась фігурантка туди знову вже після обіду. Вона відкрила багажник скутера та помістила туди чорний рюкзак, всередині якого була вибухівка.

Вже надалі, коли військові прибули на місце та підійшли до скутера, щоб завантажити його в авто, ворог дистанційно ввів у дію СВП".

Деталі: Унаслідок вибуху 26-річний військовослужбовець загинув, 29-річний військовий отримав тяжкі поранення.

фото: СБУ

Після теракту зловмисниця намагалася переховуватися, однак уже за кілька годин її затримали. Під час обшуку у неї виявили компоненти вибухівки та мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці оголосили затриманій підозру за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Вона перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.