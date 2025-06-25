В Харькове девушка взорвала военных, замаскировав взрывчатку в скутере. Один из них погиб

В Харькове задержали 19-летнюю жительницу, которую подозревают в совершении теракта: по заданию российских спецслужб она передала украинским военным начиненный взрывчаткой скутер под видом "волонтерской помощи". В результате взрыва один боец погиб, другой – получил ранения.

Источник: СБУ, Национальная полиция Украины, Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, россияне завербовали девушку через Telegram-канал по поиску работы. Она получила инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства в домашних условиях.

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После этого она приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва.

Готовую взрывчатку фигурантка привезла на место стоянки скутера и спрятала СВУ в его багажнике.

фото: СБУ

Российские спецслужбы дистанционно активировали взрывное устройство, отследив прибытие военных с помощью скрытой камеры, установленной на месте теракта.

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Дословно прокуратура: "Утром 20 июня она пришла в парк, где достала из багажного отделения скутера ключи от него, и ушла с места. Вернулась фигурантка туда снова уже после обеда. Она открыла багажник скутера и поместила туда черный рюкзак, внутри которого была взрывчатка.

Уже в дальнейшем, когда военные прибыли на место и подошли к скутеру, чтобы загрузить его в авто, враг дистанционно ввел в действие СВП".

Детали: В результате взрыва 26-летний военнослужащий погиб, 29-летний военный получил тяжелые ранения.

фото: СБУ

После теракта злоумышленница пыталась скрываться, однако уже через несколько часов ее задержали. Во время обыска у нее обнаружили компоненты взрывчатки и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители объявили задержанной подозрение по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Она находится под стражей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.