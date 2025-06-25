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Рубіо про санкції проти РФ: Трамп "знатиме правильний час і місце" для їх запровадження

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 25 червня 2025, 11:50
Рубіо про санкції проти РФ: Трамп знатиме правильний час і місце для їх запровадження
Ілюстративне фото: Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю Politico, що нові санкції проти Росії можуть зашкодити потенційним переговорам, і запевнив: Трамп "знатиме правильний час і місце" для їх запровадження.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери сподіваються переконати Трампа в середу, під час саміту НАТО в Гаазі, ввести нові санкції проти Росії, оскільки Володимир Путін неодноразово відхиляв американські пропозиції про припинення вогню.

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"Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?" – сказав Рубіо.

Він додав, що Трамп "знатиме правильний час і місце" для нових економічних заходів. За словами Рубіо, президентська адміністрація працює з Конгресом, щоб забезпечити Трампу відповідну гнучкість.

Але коли США вирішать ввести санкції, додав він, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією, ймовірно, закриється. "Якщо він це зробить, це буде майже визнанням того, що найближчим часом переговори не відбудуться", – сказав Рубіо.

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"Ми будемо продовжувати взаємодію. У тому сенсі, що якщо у нас з'явиться можливість щось змінити і змусити їх сісти за стіл переговорів, ми нею скористаємося", – додав держсекретар США.

Оскільки переговори з Росією зайшли в глухий кут, Рубіо заявив, що Москва вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою – з чим Вашингтон не згоден.

"Наше відчуття таке, що росіяни будуть намагатися досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій тощо. Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають", – додав Рубіо.

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