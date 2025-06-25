Рубио о санкциях против РФ: Трамп "будет знать правильное время и место" для их введения

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Politico, что новые санкции против России могут повредить потенциальным переговорам, и заверил: Трамп "будет знать правильное время и место" для их введения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить Трампа в среду, во время саммита НАТО в Гааге, ввести новые санкции против России, поскольку Владимир Путин неоднократно отклонял американские предложения о прекращении огня.

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"Если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно вмешаемся и разгромим их новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность вести с ними переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?" – сказал Рубио.

Он добавил, что Трамп "будет знать правильное время и место" для новых экономических мер. По словам Рубио, президентская администрация работает с Конгрессом, чтобы обеспечить Трампу соответствующую гибкость.

Но когда США решат ввести санкции, добавил он, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, закроется. "Если он это сделает, это будет почти признанием того, что в ближайшее время переговоры не состоятся", – сказал Рубио.

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"Мы будем продолжать взаимодействие. В том смысле, что если у нас появится возможность что-то изменить и заставить их сесть за стол переговоров, мы ею воспользуемся", – добавил госсекретарь США.

Поскольку переговоры с Россией зашли в тупик, Рубио заявил, что Москва считает, что может достичь своих территориальных целей на поле боя – с чем Вашингтон не согласен.

"Наше ощущение таково, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, а именно сохранения административных границ определенных территорий и тому подобное. Мы считаем, что им будет гораздо сложнее достичь этого, чем они думают", – добавил Рубио.

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