В Україні буде тепло, подекуди пройдуть дощі

26 червня вночі у північній частині та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі України пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на решті території буде тепло і без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 26 червня вночі у західних, північних та східних областях очікується 12-17°, на решті території 17-22°; вдень у північних областях 19-24°, на решті території 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°.

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Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

У Києві у четвер вночі короткочасний дощ, 15-17°, вдень без опадів, до +23°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

27 червня буде тепло, вночі без опадів, вдень у західних та північних областях короткочасні дощі. Вночі від 12-17° у західних, північних та східних областях до +22° на решті території, вдень у північних областях 19-24°, на решті території 22-27°. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

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У столиці в п’яницю без опадів, вночі 14-16°, вдень до +26°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

28 червня у більшості областей прогнозують короткочасні дощі та зниження денної температури до 19-24°. Вітер очікують західний, північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу короткочасний дощ, вночі 15-17°, вдень до +22°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.