В Украине будет тепло, местами пройдут дожди

26 июня ночью в северной части и большинстве центральных областей, днем на Левобережье Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории будет тепло и без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 26 июня ночью в западных, северных и восточных областях прогнозируют 12-17°, на остальной территории 17-22°; днем в северных областях 19-24°, на остальной территории 22-27°, в южной части и на Закарпатье 28-32°.

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Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

В Киеве в четверг ночью кратковременный дождь, 15-17°, днем без осадков, до +23°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

27 июня будет тепло, ночью без осадков, днем в западных и северных областях кратковременные дожди. Ночью от 12-17° в западных, северных и восточных областях до +22° на остальной территории, днем в северных областях 19-24°, на остальной территории 22-27°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

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В столице в пятницу без осадков, ночью 14-16°, днем до +26°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

28 июня в большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди и снижение дневной температуры до 19-24°. Ветер ожидается западный, северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу кратковременный дождь, ночью 15-17°, днем до +22°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.