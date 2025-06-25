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Трамп у Гаазі підтвердив прихильність до статті 5 договору про НАТО

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоСереда, 25 червня 2025, 13:38
Трамп у Гаазі підтвердив прихильність до статті 5 договору про НАТО
Дональд Трамп. фото Getty Images

Американський президент Дональд Трамп на саміті НАТО в Гаазі підтвердив свою прихильність до статті 5 і назвав обіцянку держав-членів про виділення 5% від ВВП на оборону "великою новиною".

Джерело: Трамп, якого цитує The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на запитання про прихильність до статті 5 Договору про НАТО, Трамп відповів: "Ми з ними (державами-членами Альянсу. – ред.) до кінця".

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Стаття 5 є фундаментальною основою НАТО, утвореного для захисту Західної Європи від Радянського Союзу під час холодної війни, і з того часу є основою Альянсу під проводом США.

Трамп також визнав зусилля держав Північноатлантичного альянсу з підвищення оборонних витрат.

"Я просив їх збільшити витрати до 5% протягом кількох років, і вони збільшують їх до 5%, це великий (стрибок) з 2%, і багато хто навіть не платив 2%, тому я думаю, що це буде дуже великою новиною", – сказав Трамп.

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Генсек НАТО Марк Рютте, який сидів поруч із президентом США, сказав, що "без Дональда Трампа цього б не сталося".

"З 5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону з витратами Сполучених Штатів. Тож мова не йде про те, що американські платники податків платитимуть більше. Мова йде про те, що європейці та канадці платитимуть більше. І знову ж таки, цього не сталося б (без Трампа)", – сказав генсек НАТО.

Передісторія:

ТрампНАТО
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