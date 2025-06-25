Трамп в Гааге подтвердил приверженность статье 5 договора о НАТО

Американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге подтвердил свою приверженность статье 5 и назвал обещание государств-членов о выделении 5% от ВВП на оборону "большой новостью".

Источник: Трамп, которого цитирует The Guardian, "Европейская правда"

Детали: В ответ на вопрос о приверженности статье 5 Договора о НАТО, Трамп ответил: "Мы с ними (государствами-членами Альянса. - ред.) до конца".

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Статья 5 является фундаментальной основой НАТО, образованного для защиты Западной Европы от Советского Союза во время холодной войны, и с тех пор является основой Альянса под руководством США.

Трамп также признал усилия государств Североатлантического альянса по повышению оборонных расходов.

"Я просил их увеличить расходы до 5% в течение нескольких лет, и они увеличивают их до 5%, это большой (скачок) с 2%, и многие даже не платили 2%, поэтому я думаю, что это будет очень большой новостью", - сказал Трамп.

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Генсек НАТО Марк Рютте, который сидел рядом с президентом США, сказал, что "без Дональда Трампа этого бы не произошло".

"С 5% европейцы и канадцы сравняют свои расходы на оборону с расходами Соединенных Штатов. Поэтому речь не идет о том, что американские налогоплательщики будут платить больше. Речь идет о том, что европейцы и канадцы будут платить больше. И опять же, этого не произошло бы (без Трампа)", - сказал генсек НАТО.

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