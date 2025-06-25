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Норвегія виділить 550 млн євро на дрони і безпілотні технології для України

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 25 червня 2025, 15:12
Норвегія виділить 550 млн євро на дрони і безпілотні технології для України
Фото ілюстративне з pixabay.com

Норвегія надає близько 550 млн євро на закупівлю безпілотників і безпілотних технологій для України в українських та європейських виробників.

Джерело: "Європейська правда", пресслужба уряду Норвегії

Деталі: Норвезький уряд виділяє 6,5 млрд крон (приблизно 550 млн євро) на закупівлю безпілотників і суміжних технологій в українських та європейських виробників для оборонних потреб України. 

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Прем’єр Йонас Гар Стьоре зазначив, що зараз безпілотні технології відіграють ключову роль у бойових діях, тож норвезька допоомога є значною інвестицією у спроможності України.

Нагадаємо, з квітня Норвегія офіційно приєдналась до так званої "коаліції дронів", очолюваної Латвією.

Це один з перших випадків, коли Норвегія надає кошти на закупівлю безпілотників напряму від іноземних виробників. 

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Також стало відомо, що Норвегія інвестує зокрема у розробку безпілотних морських суден, виробництво яких буде базуватися в Україні.

Нагадаємо, минулими вихідними в Україну приїздив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік, вперше за час перебування на цій посаді. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вони говорили про інвестиції у виробництво української зброї, зокрема безпілотників і ракет великої дальності, а також про масштабування спільного оборонного виробництва.

НорвегіябезпілотникиУкраїна
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