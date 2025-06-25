Трамп: "Украинцы очень хотят Patriot, но США они тоже нужны. Мы посмотрим"

Американский президент Дональд Трамп сказал, что проверит, сможет ли передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, но подчеркнул, что США они тоже нужны.

Источник: Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, "ЕвроПравда", УП

Детали: Об этом Трамп сказал, отвечая на вопрос украинской журналистки, готовы ли США продать ЗРК Patriot. Сначала он поинтересовался, живет ли она в Украине. Корреспондентка сказала, что находится с детьми за границей, в Украине сейчас ее муж. Трамп далее спросил, в армии ли он и находится ли на фронте. Получив утвердительный ответ, президент сказал "Ну, это трудно, правда?", а уже потом перешел к сути вопроса, однако отметил, что США самим необходимо такое эффективное оружие как Patriot.

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Прямая речь: "Они (украинцы -ред.) действительно хотят получить противобаллистические ракеты, как они говорят... Patriot. И мы посмотрим, сможем ли предоставить несколько. Их трудно получить. Они нам тоже нужны. Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны. На 100%, трудно поверить, насколько эффективны".

Детали: В итоге президент США сказал журналистке: "Желаю вам много удачи. Я вижу, это вас очень расстраивает. Передавайте своему мужу привет".