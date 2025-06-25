Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп: "Украинцы очень хотят Patriot, но США они тоже нужны. Мы посмотрим"

Валентина РоманенкоСреда, 25 июня 2025, 18:35
Трамп: Украинцы очень хотят Patriot, но США они тоже нужны. Мы посмотрим
скриншот

Американский президент Дональд Трамп сказал, что проверит, сможет ли передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, но подчеркнул, что США они тоже нужны.

Источник: Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, "ЕвроПравда", УП

Детали: Об этом Трамп сказал, отвечая на вопрос украинской журналистки, готовы ли США продать ЗРК Patriot. Сначала он поинтересовался, живет ли она в Украине. Корреспондентка сказала, что находится с детьми за границей, в Украине сейчас ее муж. Трамп далее спросил, в армии ли он и находится ли на фронте. Получив утвердительный ответ, президент сказал "Ну, это трудно, правда?", а уже потом перешел к сути вопроса, однако отметил, что США самим необходимо такое эффективное оружие как Patriot.

Реклама:

Прямая речь: "Они (украинцы -ред.) действительно хотят получить противобаллистические ракеты, как они говорят... Patriot. И мы посмотрим, сможем ли предоставить несколько. Их трудно получить. Они нам тоже нужны. Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны. На 100%, трудно поверить, насколько эффективны".

Детали: В итоге президент США сказал журналистке: "Желаю вам много удачи. Я вижу, это вас очень расстраивает. Передавайте своему мужу привет".

PatriotТрамппомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
фотоПосле увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ
В Украине разработали патроны для уничтожения дронов
Все новости...
Встреча Трампа и Зеленского длилась 45 минут: о чем говорили
Трамп о встрече с Зеленским: "Хотел узнать, как дела"
Трамп удивлен, что Путин до сих пор не согласился решить войну в Украине
Зеленский после разговора с Трампом: "Поговорили о фронте. Путин точно не побеждает"
Последние новости
05:44
Netflix будет транслировать космические программы NASA – старт уже этим летом
04:32
Великобритания запускает проект по созданию синтетического человеческого генома
04:01
Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование
03:15
Обновлено, фотоРоссия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома
02:51
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
01:49
теннисПервая сенсация Уимблдона: девятый сеяный россиянин вылетел в стартовом матче
01:31
відеоВо временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
00:39
США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов
23:59
Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик
23:58
Картины украинских художников, которые должны были уничтожить советские власти, покажут в Национальном художественном музее
Все новости...
Реклама:
Реклама: