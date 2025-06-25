Трамп анонсував зустріч з Іраном "наступного тижня"

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона наступного тижня зустрінеться з Іраном для обговорення потенційної "ядерної угоди".

Джерело: Трамп сказав журналістам за підсумками саміту НАТО в Гаазі, "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Трамп заявив, що США будуть "розмовляти з ними, з Іраном, наступного тижня".

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"Можливо, ми підпишемо угоду, я не знаю. На мою думку, я не вважаю це необхідним", – додав він.

Президент США уточнив, що на переговорах з Іраном американська сторона вимагатиме таких самих зобов'язань, як і до нещодавнього загострення напруженості на Близькому Сході.

"Я сказав: "Іран не матиме ядерної зброї". Ну, ми її підірвали. Вона підірвана дощенту, тому я не дуже переймаюся цим. Якщо ми отримаємо документ, це не буде погано. Ми зустрінемося з ними", – сказав президент США.

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Раніше Трамп заявив, що збитки від ударів по ядерних обʼєктах Ірану були серйозними і "все було знищено", хоча він також визнав, що розвідка США не дала однозначних висновків.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".