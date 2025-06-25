Трамп анонсировал встречу с Ираном "на следующей неделе"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона на следующей неделе встретится с Ираном для обсуждения потенциального "ядерного соглашения".

Источник: Трамп сказал журналистам по итогам саммита НАТО в Гааге, "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Трамп заявил, что США будут "разговаривать с ними, с Ираном, на следующей неделе".

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"Возможно, мы подпишем соглашение, я не знаю. По моему мнению, я не считаю это необходимым", – добавил он.

Президент США уточнил, что на переговорах с Ираном американская сторона будет требовать таких же обязательств, как и до недавнего обострения напряженности на Ближнем Востоке.

"Я сказал: "Иран не будет иметь ядерного оружия". Ну, мы его взорвали. Оно взорвано до основания, поэтому я не очень переживаю по этому поводу. Если мы получим документ, это не будет плохо. Мы встретимся с ними", – сказал президент США.

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Ранее Трамп заявил, что ущерб от ударов по ядерным объектам Ирана был серьезным и "все было уничтожено", хотя он также признал, что разведка США не дала однозначных выводов.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после американского удара Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".