Зеленський після розмови з Трампом: "Поговорили про фронт. Путін точно не перемагає"

Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі зі своїм американським візаві Дональдом Трампом у Гаазі на полях саміту НАТО.

Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що ця зустріч із Трампом була хорошою. Під час неї лідери країн обговорили Близький Схід, захист українців, закупівлю американських систем ППО, а також – переговори української та російської делегацій у Стамбулі.

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Під час розмови Зеленський відзначив важливість того, що нещодавні дії США в Ірані послабили не тільки ядерну програму країни, а й виробництво дронів.

"З президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури", – зазначив український президент.

Зеленський розповів Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Зокрема він звернув увагу на те, що Росія передала нам трупи своїх же загиблих.

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"Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі", – додав український президент.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України на полях саміту НАТО у Гаазі тривала близько 45 хвилин.

А Трамп, своєю чергою, заявив, що його зустріч з українським візаві пройшла добре. Він сказав, що не обговорював із Зеленським на зустрічі припинення вогню, а "просто хотів дізнатися, як у нього справи".

Зазначимо, зустріч Зеленського і Трампа відбулась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.