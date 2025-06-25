Війська РФ атакували Куп’янський район на Харківщині, загинув чоловік

Вранці 25 червня російська армія атакувала Куп’янський район на Харківщині, загинув чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Як повідомляють правоохоронці, близько 14:30 збройні сили РФ обстріляли село Петро-Іванівка Куп’янського району. Загинув 60-річний чоловік.

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Дослівно: "За даними слідства, 25 червня орієнтовно о 10:00 російська армія завдала авіаційного удару по с. Григорівка Куп’янського району. Попередньо, окупанти скинули на населений пункт чотири ФАБ-250 з УМПК. Пошкоджено більше 10 домоволодінь".