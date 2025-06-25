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У Румунії висміяли закиди РФ через нібито "ідеологічну цензуру"

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 25 червня 2025, 20:37
У Румунії висміяли закиди РФ через нібито ідеологічну цензуру
ПРАПОР РУМУНІЇ, ФОТО PIXABAY

Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на статтю в журналі Служби зовнішньої розвідки Росії, де країні закидали вплив "ідеологічної цензури" на нещодавні президентські вибори.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Речник румунського МЗС Андрей Царнеа заявив на Х, що в Бухаресті відзначили "невпинний інтерес, який Російська Федерація через Службу зовнішньої розвідки виявляє до виборів у Румунії".

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"У цьому контексті варто лише відзначити абсурдність ситуації, коли уроки демократії дають у країні, де вільні вибори імітуються вже понад 20 років, а опозицію змушують замовкнути, заарештовують або фізично знищують", – зазначив він.

Царнеа також нагадав, що в Росії карають вʼязницею за "природні, прості людські вчинки, як допомога українським цивільним особам або покладання квітів до пам'ятника Борису Нємцову".

Раніше в середу румунські ЗМІ звернули увагу на статтю в журналі "Разведчик", який видає російська Служба зовнішньої розвідки.

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У ній критикують "ідеологічну цензуру в ЄС", наводячи як приклад "залякування дисидентів і політичних опонентів" під час нещодавніх президентських виборів у Румунії.

У березні румунське МЗС вже коментувало заяви Кремля, де засумнівались у "легітимності" виборів румунського президента через зняття одіозного Келіна Джорджеску.

РумуніяРосія
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