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В Румынии высмеяли упреки РФ из-за якобы "идеологической цензуры"

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 25 июня 2025, 20:37
В Румынии высмеяли упреки РФ из-за якобы идеологической цензуры
ФЛАГ РУМЫНИИ, ФОТО PIXABAY

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на статью в журнале Службы внешней разведки России, где страну обвинили во влиянии "идеологической цензуры" на недавние президентские выборы.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Представитель румынского МИД Андрей Царнеа заявил на Х, что в Бухаресте отметили "неустанный интерес, который Российская Федерация через Службу внешней разведки проявляет к выборам в Румынии".

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"В этом контексте стоит только отметить абсурдность ситуации, когда уроки демократии дают в стране, где свободные выборы имитируются уже более 20 лет, а оппозицию заставляют замолчать, арестовывают или физически уничтожают", – отметил он.

Царнеа также напомнил, что в России наказывают тюрьмой за "естественные, простые человеческие поступки, как помощь украинским гражданским лицам или возложение цветов к памятнику Борису Немцову".

Ранее в среду румынские СМИ обратили внимание на статью в журнале "Разведчик", который издает российская Служба внешней разведки.

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В ней критикуют "идеологическую цензуру в ЕС", приводя в качестве примера "запугивание диссидентов и политических оппонентов" во время недавних президентских выборов в Румынии.

В марте румынское МИД уже прокомментировало заявления Кремля, где усомнились в "легитимности" выборов румынского президента из-за снятия одиозного Келина Джорджеску.

РумынияРосcия
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