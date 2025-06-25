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Дуда вважає, що Трамп найближчим часом відвідає Польщу

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 25 червня 2025, 21:38
Дуда вважає, що Трамп найближчим часом відвідає Польщу
Дуда. Фото - getty images

Чинний президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його наступник Кароль Навроцький та американський лідер Дональд Трамп найближчим часом обміняються візитами.

Джерело: про це він сказав на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: За словами Дуди, "ми можемо очікувати і візиту нового польського президента до Білого дому, і візиту президента США до Варшави".

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"Звичайно, дати ще будуть узгоджені, але я припускаю, що це відбудеться незабаром", – додав він.

Польський президент також визнав, що дуже зрадів зустрічі Навроцького з Трампом у Білому домі, яка відбулася на початку травня, назвавши її "чудовим прогнозом" польсько-американських відносин.

"Обов'язком кожного президента Республіки Польща є зміцнення зв'язків зі США. Ми реалізуємо це роками, я реалізував це протягом 10 років і з гордістю слухаю, коли деякі експерти кажуть, що польсько-американські відносини є найкращими в нашій історії", – сказав Дуда.

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Навроцький провів першу телефонну розмову з Трампом 10 червня, за підсумками якої заявив, що отримав запрошення до Білого дому.

Після перемоги Навроцького Державний департамент США висловив сподівання на тісну співпрацю із новим лідером країни.

Читайте також: Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.

ПольщаДудаТрамп
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